- Cu ocazia unei zile atat de importante, ursitoarele nu au uitat sa treaca și pe la micuța Anastasia, fiica lui Nicole Cherry, pentru a-i ura tot ce este mai bun dupa botez. Ce spectacol au facut, dar și ce atomosfera este la marele eveniment. Paparazzii au susprins imagini de-a dreptul senzaționale.

- Nicole Cherry s-a casatorit chiar in urma cu puțin timp! Paparazzii au surprins imagini de senzație de la cununia religioasa a indragitei artiste. Cantareața și-a unit astazi destinul cu tatal micuței Anastasia. Toți cei dragi le sunt alaturi in aceste momente memorabile la care cei doi au visat.

- Cu toții știm ca Nicole Cherry traiește cele mai frumoase clipe din viața ei astazi și bineințeles ca parinții ii sunt alaturi. Paparazzi au surprins imagini rare cu mama vedetei, chiar atunci cand și-a facut apariția la restaurantul unde se sarbatorește cununia civila și botezul.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste clipe, Nicole Cherry și-a botezat fiica, iar in scurt timp urmeaza sa spuna marele "DA" alaturi de Florin Popa. Cei doi parinți au dorit sa marcheze astazi doua evenimente extrem de speciale din viața lor, astfel ca artista a ales o ținuta senzaționala…

- Mare nunta mare in showbiz. Maria, fiica lui Anghel Iordanescu s-a casatorit religios, iar noi va prezentam primele imagini de la eveniment. Tanara a fost condusa la altar de catre ”Tata Puiu”, extrem de emoționant.

- Raluca Dragoi a trecut prin mai multe divorțuri. Chiar in perioada in care credea ca nimeni și nimic nu o mai poate face fericita, l-a cunoscut pe actualul sau partener de viața, Andrei, langa care se simte cat se poate de implinita. Astazi, a fost cea mai importanta zi din viața lor. Cei doi s-au casatorit.…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani și iubitul ei, Florin, au devenit parinți in urma cu doar cateva luni și in curand, aceștia iși vor boteza fetița, pe Anastasia. „Am reușit sa organizam cat de cat botezul, am parte și de ajutor, recunosc. Nu aș fi putut sa ma descurc singura, pentru ca avem destul…

- Anamaria Prodan reușește sa surprinda de fiecare data, iar astazi din nou impresara și-a captat fanii pe rețelele de socializare. Vedeta a luat parte la o cununie civila. Iata ce mesaj a transmis pe rețelele de socializare.