- Fostul senator Gigi Chiru a fost amendat de politisti cu 2.000 de lei, dupa ce sotia acestuia a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, imagini cu ei pe malul marii, la Eforie, scrie Agerpres.

- Pacienții au nevoie constanta de sedative, medicamente și fuide. Dar, cel mai important, au nevoie de ventilatoare. Cand ies din tura, asistentele medicale trebuie sa-și dea jos costumele. Sunt pline de transpirație și obosite. Au nevoie de cateva minute bune pentru a-și relua ritmul de respirație. "Auzul…

- "Ieșirea pentru plimbarea copiilor sau pentru a face sport trebuie efectuata pe o raza de maxim 1 km, pentru o ora” și o singura data pe zi, a spus premierul la TF1. Edouard Philippe a anunțat de asemenea decizia de a "inchide piețele deschise". "Dar va fi permis prefecților, cu avizul…

- In timp ce pandemia de coronavirus continua sa se raspandeasca in toata lumea, in Italia, țara cea mai afectata din Europa, se intampla un lucru care nu a mai fost vazut de ani de zile. Delfinii inoata prin Cagliari și prin canalele din Veneția in ape limpezi, iar orașul italian care este de obicei…

- Românii au fost blocati la granita dintre Ungaria si Austria dupa ce maghiarii au anuntat ca nu vor mai permite cetatenilor straini sa patrunda în tara. Bogdan Aurescu, Ministrul de Externe român si Peter Szijajjrto, omologul sau maghiar au ajuns la o întelgere ca toti românii…

- Simone Inzaghi (43 de ani), antrenorul celor de la Lazio, s-a alaturat conaționalilor care au decis sa incerce sa se detașeze de situația actuala prin cantec. Inzaghi a ieșit pe balcon alaturi de soție și de fiul sau și au cantat imnul Italiei. Precum alți numeroși italieni, familia Inzaghi incearca…