- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Intr-un interviu pentru site-ul de știri german tagesschau.de, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ințelegerea cu privire la frustrarile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a poporului ucrainean, dar a subliniat ca este important ca Alianța sa evite escaladarea conflictului,…

- Aproape 100 de copii au murit in invazia Ucrainei de catre Rusia, a declarat marti, 15 martie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr o videoconferinta cu parlamentarii canadieni, adaugand ca orasul Mariupol a ramas fara mijloace de comunicare si aproape fara mancare si apa, relateaza Reuters.…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- SUA ramane in contact regulat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski printr-un telefon securizat prin satelit pe care americanii l-au oferit guvernului ucrainean luna trecuta, inainte de producerea invaziei rusești, potrivit unui oficial american familiarizat cu problema, transmite CNN.…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr un mesaj de tip text, informeaza Reuters.Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak sustine ca Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski.Declaratia a fost facuta in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.Podoliak a mai spus ca presedintele…

- Pe fondul tensiunilor și temerilor din ce in ce mai mari cu privire la o invadare iminenta a Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit un moment neașteptat de umor, scrie The Guardian.