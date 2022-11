Presedintele SUA, Joe Biden, si omologul sau chinez, Xi Jinping, s-au intalnit luni in Bali pentru prima data de la alegerea presedintelui american, in urma cu un an, intr-o incercare de a reinnoda dialogul dintre cele doua mai puteri, in pofida tensiunilor puternice in privinta statutului insulei Taiwan. Cei doi lideri si-au strans mainile in fata jurnaliștilor, intr-un hotel din insula Bali, in ajunul summitului G20, de la care președintele Rusiei, Vladimir Putin, lipsește. BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders…