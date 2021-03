Stiri pe aceeasi tema

- De la ora la ora noi informații șoc apar in cazul crimei din Onești din urma cu doua zile. Un nou detaliu da toata ancheta peste cap, asta dupa ce in apartamentul groazei ar fi fost de fapt trei muncitori

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca pe corpul uneia dintre victimele de la Onești sunt urme de „muniție neletala”. Ancheta va stabili ce fel de muniție s-a folosit la interveție, muniție...

- Primele imagini din apartamentul groazei, unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi muncitori, și-au facut apariția in presa. Ancheta a stabilit pana acum ca cele doua victime erau legate, imobilizate cu mainile la spate, fiind astfel fara aparare in fața loviturilor de cuțit. AVERTISMENT:…

- ITM face ancheta la Onești, dupa ce a aflat ca angajații care au fost uciși de un barbat in apartamentul pe care care criminalul il pierduse in favoarea unei companii, nu aveau ce cauta acolo. Cei doi barbați erau electricieni și nu aveau in fișa postului desfașurarea de activitați in afara Complexului…

- Un barbat de 68 de ani a sechestrat și ucis doi barbați intr-un apartament. Acesta a fost al agresorului, iar cei doi barbați erau muncitori, renovau imobilul. Se pare ca una dintre victimele de la Onești a incercat sa-l atace pe agresor, ceea ce a produs un declic. Noi informații in cazul crimei de…

- Victimele dublei crime din Onesti erau angajate ca electricieni la Chimcomplex si fusesera trimise de conducerea institutiei pentru a verifica instalatia electrica a apartamentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al combinatului, Georgiana Stavarache. Potrivit sursei citate, apartamentul…

- Intervenția de la Onești, unde doi oameni au fost uciși cu toate ca poliția era de ore bune la fața locului și negocia cu barbatul care ii rapise, a fost un haos. O spun martorii de la fața locului și chiar fratele uneia dintre victime. Un martor a povestit la Romania TV ca trupele speciale au fost…

