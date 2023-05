Stiri pe aceeasi tema

- Tony de la Ploiesti, un cunoscut manelist, a murit, noaptea trecuta, la cateva ore dupa ce a fost implicat intr-un accident, iar politistii au fost nevoiti sa il imobilizeze pentru a-l linisti. Manelistul se afla, noaptea trecuta, la volanul unui autoturism, iar la un moment dat, pe strada Alexandru…

- Manelistul se afla, noaptea trecuta, la volanul unui autoturism, iar la un moment dat, pe strada Alexandru cel Bun, a intrat intr-o masina parcata.Nicio persoana nu a fost ranita in accident, insa martorii au sunat la numarul de urgenta 112 pentru ca soferul, un tanar de 31 de ani cunoscut ca Tony de…

- Masina condusa de o prietena a Aidei Parascan a parasit partea carosabila chiar aproape de intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti si s-a rasturnat de mai multe ori. Fosta castigatoare a Masterchef, aflata pe locul din dreapta, si prietena alaturi de care se deplasa spre Bacau au scapat cu rani…

- O fosta vedeta Pro TV a fost implicata intr-un grav accident rutier. Un gest salvator a facut diferența intre viața și moarte. Imagini teribile cu autoturismul avariat in urma impactului. O fosta vedeta Pro TV, implicata intr-un accident grav A primit o a doua șansa la viața! In urma cu puțin timp,…

- Fotograful Vitalie Iovu, care timp de 25 de ani a activat in cadrul Armatei Naționale, s-a stins din viața. Despre asta a anunțat serviciul de presa al Ministerului Apararii, fara a preciza insa motivul decesului subit. Cunoscutul fotograf militar avea grad de sergent clasa I.

- In urma cu puțin timp, o veste a indurerat iubitorii sportului din Romania. Rudel Obreja a murit, in decursul zilei de azi. Anunțul trist a fost facut de Liga Profesionita de Box. Avem ultimele imagini cu fostul pugilist in varsta de 57 de ani, inainte de a trece in neființa.

- Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii s-a stins din viața, la varsta de 84 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „A fost un nume de referința in spațiul creației și valorificarii muzicii populare, printre cele mai respectate și apreciate,…

- Doliu in lumea muzicii din Republica Moldova. Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii, Artist al Poporului, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a exprimat condoleanțe familiei artistului.