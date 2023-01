Stiri pe aceeasi tema

- Pele a ajuns pentru ultima data pe stadionul din orașul Santos, Brazilia, loc unde a reușit sa faca istorie timp de mai bine de 18 ani. Fanii s-au adunat ca sa-și ia ramas-bun de la legenda fotbalului internațional. Simbolul Braziliei s-a stins din viața pe data de 29 decembrie 2022, la varsta de 82…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat luni ca va cere tuturor tarilor afiliate la FIFA sa denumeasca un stadion in amintirea legendarului fotbalist Pele, decedat pe 29 decembrie 2022, la varsta de 82 de ani, transmite Reuters.Prezent in Brazilia pentru inmormantarea lui Pele, Infantino a transmis…

- Orașul brazilian de coasta Santos, pe care uriașul sportiv Pele l-a transformat intr-un simbol al stralucirii fotbalistice in timpul unei cariere stralucitoare la club, s-a pregatit luni pentru a-și lua ramas bun de la eroul sau, cu un priveghi de 24 de ore. Atenție! Acest videoclip conține imagini…

- Omagiul lui Pele, decedat in urma cu cateva zile la varsta de 82 de ani, are loc pe stadionul lui Santos, echipa unde „Perla Neagra” a scris istorie. Sicriul legendei fotbalului brazilian a fost adus deschis in mijlocul arenei. Gianni Infantino, președintele FIFA, este prezent și el la ceremonie.…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a actionat pentru scurt timp ca arbitru in cursul unui meci amical intre legende ale fotbalului si muncitori din Qatar, disputat luni, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres."Sa speram intr-o seara grozava de fotbal, asa cum am vazut pana acum o mare Cupa Mondiala",…

- Cristian Tudor Popescu nu este deloc mulțumit de ceea ce se intampla la Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Este convins ca este o competiție care sufera foarte mult la capitolul imagine, dupa ce FIFA le-a interzis jucatorilor orice forma de protest in Qatar. Jurnalistul l-a atacat dur pe președintele…

- Cea de-a 22-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal se va disputa in contextul razboiului din Ucraina. Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a facut apel marti la o incetare a focului pe durata desfașurarii turneului final din Qatar. „Apelul meu catre voi toti este de a reflecta la o incetare temporara…

- Cel puțin 28 de persoane au murit și zeci de mineri sunt prinși in subteran dupa o explozie ce a avut loc intr-o mina de carbune din provincia Bartin din nordul Turciei. Aproximativ 110 persoane se aflau in mina in momentul exploziei de vineri, aproape jumatate dintre ele la peste 300 de metri adancime,…