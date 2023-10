Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa…

- Fortele israeliene au atacat 800 de tinte in Gaza, au ucis sute de luptatori ai gruparii islamiste Hamas si au capturat alte zeci, informeaza un purtator de cuvant al fortelor armate israelene (IDF), relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Israel a atacat Gaza duminica, dupa ce a suferit cel…

Forțele de securitate au eliberat o secție de poliție ocupata de militanți. Spital atacat in cursul nopții cu rachete de Hamas

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz…

- Vești triste! Inca un ranit a murit dupa exploziile devastatoare de la Crevedia care au șocat Romania. In total, șase persoane s-au stins din viața din cauza tragediei, in ciuda eforturilor depuse de medici.

- Au aparut imaginile cu explozia de la Calimanești! Joi dimineața, patru persoane și-au pierdut viața dupa ce o magistrala de gaz a explodat. In apropierea tragediei au fost amplasate camere de supraveghere, care au surprins tot momentul in care muncitorii iși pierd viața.

- Un alt eveniment tragig a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, atunci cand s-a dat alerta de explozie urmata de un incendiu puternic, care a avut loc pe șantierul Autostrazii Moldova. Au aparut și primele imagini dupa explozia din localitatea Calimanești, din Vrancea. Iata cum arata locul dezastrului…

- Au trecut cinci zile de la explozia din Crevedia, acolo unde trei persoane s-au stins din viața, iar altele au suferit arsuri grave și sunt internate in spitalele din Capitala. SpyNews.ro va prezinta imagini șocante cu cei arși care au reușit sa scape cu viața din explozie.