Imagini de la fata locului: Accident rutier, in municipiul Constanta. O persoana, incarcerata si inconstienta

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, miercuri, intr-un accident care a avut loc pe DN 6, pe raza localitatii Topolovatu Mare, si in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, Elena Megherea,…

- Un accident rutier grav s a produs la iesire din Suceava spre Patrauti, pe varianta. In urma impactului o persoana a decedat.Un accident rutier intre doua masini, s a produs la iesire din Suceava spre Patrauti, pe varianta. O persoana este incarcerata.In accident sunt implicate trei persoan, inclusiv…

- Un accident rutier grav s a produs, in urma cu cateva momente, in Navodari, zona Scoica Land. O persoane este incarcerata si inconstienta Pompierii constanteni intervin luni dupa amiaza in Navodari, zona Scoica Land, unde un grav accident rutier s a produs intre doua autoturisme. Din primele date, o…

- La data de 3 mai a.c., ora 20.24, Poliția a fost sesizata apelul de urgența 112, despre faptul ca un barbat a avariat mai multe autoturisme din incinta unui atelier auto, din municipiul Zalau. Ajunși la fața locului locului, polițiștii au identificat 24 de autoturisme avariate, majoritatea aveau oglinzile…

- Politistii giurgiuveni au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani si o femeie de 45 de ani au ajuns in stare grava la spital, barbatul in stare de inconstienta, dupa ce masinile pe care le conduceau au intrat…

- O coliziune produsa intre un autoturism si o autobasculanta, produsa luni, 13 aprilie, la Poiana Teiului, s-a soldat cu o victima incarcerata. Actiunea de salvarea a pompierilor este in desfasurare. “Pompierii de la Garda 2 de Intervenție Poiana Teiului intervin cu o autospeciala de stingere cu modul…

- Un accident rutier intre o autoutilitara și un autotren s-a produs luni, in jurul orei 14.00, pe raza comunei Fantana Mare. Pompierii militari care au intervenit la fața locului au constatat ca sunt trei persoane implicate, dintre care una incarcerata.Persoana incarcerata a fost extrasa de ...