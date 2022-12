Imagini de la eveniment: Mos Craciun a sosit la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii pompierilor buzoieni au avut parte de o surpriza, la sediul ISU Buzau, unde Moș Craciun a sosit cu ATV-ul, plin de cadouri. „Se spune ca „Moș Craciun sosește mai devreme la copiii cuminți!”. S-a intamplat pe platoul Detașamentului de Pompieri Buzau, protagoniști fiind chiar copiii ascultatori…

- Copiii pompierilor buzoieni au avut parte de o surpriza, la sediul ISU Buzau, unde Moș Craciun a sosit cu ATV-ul, plin de cadouri. „Se spune ca „Moș Craciun sosește mai devreme la copiii cuminți!”. S-a intamplat pe platoul Detașamentului de Pompieri Buzau, protagoniști fiind chiar copiii ascultatori…

- Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai frumoase perioade din an, Craciunul. Daca, de Craciun, vrei sa fii bun, dar nu știi cum, atunci iți aducem in atenție cateva dintre centrele aflate in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea care ocrotesc…

- Astazi, de la ora 13:00, cu ocazia Zilei Dobrogei are loc vernisajul expozitiei Datina 100 de editii, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.La acest eveniment sunt expuse numere vechi ale Revistei din anii 39;90, cu sprijinul Bibliotecii Judetene. De asemenea, sunt prezentate…

- Eveniment inedit la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive din Buzau. Elevii și profesorii au pregatit un program special pentru oaspeții veniți din Turcia, mai multe cadre didactice implicate intr-un proiect educațional. „Școala noastra a primit vizita unui grup de cadre didactice…

- Ziua Armatei Romaniei este pentru militari un prilej de aducere aminte a sacrificiului romanilor pentru pastrarea fiintei nationale, a independentei si integritatii tarii noastre. Cu acest prilej, marinarii militari participa marti, 25 octombrie, la ceremoniile militare de depuneri de coroane si jerbe…

- Astazi, 11 octombrie, a avut loc ceremonia de deschidere a exercitiului militar Marasesti 22.2, exercitiu ce se desfasoara in perioada 10 21 octombrie in Centrul Secundar de Instruire prin Lupta Babadag.Potrivit reprezentantilor Brigazii 9 Mecanizate Marasesti, la ceremonie au luat parte detasamente…

- Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022 2023 la Universitatea Ovidius Constanta are vineri, 30 septembrie 2022, in Campusul universitar, Corp A, Aleea Universitatii, nr. 1. Potrivit reprezentantilor Universitatii Ovidius Constanta, la festivitate participa reprezentanti ai conducerii UOC,…