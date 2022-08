Au inceput antrenamentele pentru cel mai mare show aviatic din Romania. La aproape trei mii de metri altitudine, zeci de piloti exerseaza manevre care iti taie respiratia. Va aratam o mica parte din spectacolul de care veti avea parte la BIAS 2022, show-ul la care vor participa peste 100 de aeronave. The post Imagini de la antrenamentele piloților romani pentru BIAS 2022. Vor participa peste 100 de avioane first appeared on Money .