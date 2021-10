Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu-Cercel, la fel ca Alexandru Rafila sau Nelu Tataru, avertizeaza ca valul 4 nu va fi ultimul al pandemiei de coronavirus. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de sanatate publica din Senat, avertizeaza ca pandemia de COVID-19 nu se incheie cu valul 4, ci vor urma cel…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a achizitionat opt containere modulare pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2, in cadrul proiectului cu finantare europeana "Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19", potrivit agerpres.ro. "Acest proiect ne-a dat oportunitatea ca, in…

- Chindia Targoviște și FCSB se intalnesc pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Accesul fanilor in tribune nu a respectat in totalitate prevederile legale in vigoare. Chindia - FCSB este liveTEXT AICI Reporterii Gazetei Sporturilor au surprins imagini tragi-comice la Ploiești. ...

- Ministrul interimar al sanatații despre incendiul de la Constanța Cseke Attila. Foto: Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI: Realizator: Nicoleta Turcu - Ministrul interimar al sanatații, Cseke Attila, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. El a declarat ca principala…

- Valul patru al pandemiei de coronavirus a lovit deja Spitalul Slatina insa, potrivit medicului Florin Popa, diferenta fata de valurile anterioare este ca in prezent formele bolii sunt medii sau grave. Cea mai mare unitate spitaliceasca din Slatina nu mai are locuri pentru bolnavii de COVID atat Sectia…

- Chirurgul Paul Ichim, medic la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, trage un semnal de alarma cu privire la numarul pacientilor COVID-19 din sectiile ATI, aflat în crestere. „Iar o sa ramana pe afara pacientii cu alte patologii, cel putin cei oncologici vor plati un mare…

- Astazi a avut loc inmormantarea celor doi gemeni morți la Ploiești, dupa ce au cazut in gol de la etajul 10. Micuții au fost inmormantați in sicrie albe, fiind alaturi de ei la ceremonie atat mama, cat și tatal lor.

- Joi au fost inregistrate, la nivelul județului Buzau, șase cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor transmite de catre DSP. Pacienții au varste cuprinse intre 4 și 86 de ani. Unul dintre bolnavi se afla la terapie intensiva. Este vorba despre o pacienta in varsta de 78 de ani, din…