Stiri pe aceeasi tema

- Centrele mobile care vor vaccina in mediul rural vor funcționa, cel mai probabil, din luna aprilie, spune medicul Valeriu Gheorghita. Autoritațile se gandesc inclusiv la inființarea unor centre mobile in cabinetele medicilor de familie. Cel mai probabil vaccinul Johnson va primi zilele urmatoare…

- Pe langa cazurile de infecție cu tulpina sud-africana, specialiștii MedLife au identificat și 72 de noi cazuri cu varianta britanica, din același lot de 93 de probe analizate. ”Prevalența pe loturile studiate cu privire la tulpina britanica a evoluat de la 12% la 77% in mai puțin de 2 luni. Creșterea…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat duminica seara la Antena 3, ca a solicitat autoritaților abilitate creșterea pragului de varsta la 65 de ani pentru administrarea vaccinului AstraZeneca. In prezent, in Romania, administrarea vaccinului AstraZeneca…

- Cele mai noi date de la Food and Drug Administration (FDA) arata ca vaccinul Johnson & Johnson este eficient in proporție de 85% impotriva celor mai grave forme de COVID-19. FDA a emis o evaluare favorabila asupra serului, astfel incat noul vaccin poate primi aviz de urgența din partea autoritaților…

- Dat in urmarire naționala de Poliția Romana , dupa ce nu a fost gasit la domiciliul sau din Zimmnicea, Teleorman, Ioan Niculae, 66 de ani, a declarat, la Antena 3 , ca se afla in Italia, la tratament, dar iși cauta zbor pentru a sosi vineri in Romania. „Sunt in Italia, internat. Trebuia sa ma externez…

- In imaginile postate de un utilizator al forumului peundemerg.ro.a se vad zeci de utilaje care au intrat pe santier si au inceput decopertarea si excavarea dealurilor de la nord-vest de Cluj-Napoca, intr-un ritm alert. Lucrarile au inceput de cateva zile, iar in urma cu o saptamana, secretarul de stat…

- „In februarie, in cele 180 de cabinete de vaccinare pe care le vom deschide se va incepe vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, iar de la jumatatea lunii martie intentionam sa deschidem inca 200 de cabinete de vaccinare, unde vom distribui vaccin de la Pfizer”, a afirmat Valeriu Gheorghita, duminica…

- ”Este foarte bine ca exista dorința de vaccinare”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat marți seara la B1 TV , cu referire la faptul ca tot mai mulți romani sunt interesați de imunizarea impotriva coronavirusului. Șeful Departamentului de Situații de Urgența considera ca este doar o chestiune de…