Imagini de groază la Spitalul Județean de Urgență Brașov: mizerie și capace de WC furate Spitalul Județean de Urgența din Brașov are vestiarele amenajate temporar la subsol, unde potrivit unor imagini de pe Facebook este mizerie, pereții sunt scorojiți, iar capacele de toaleta au fost furate. Conducerea spune ca spitalul e in reabilitare, iar acolo nu se schimba niciun medic, scrie Mediafax. Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD: Pentru ce am facut in țara asta, daca vor sa ma demita, sa ma demita onorabil . Dupa ce au aparut pe Facebook imagini filmate in subsolul Spitalului Județean de Urgența Brașov, in care este surprinsa mizeria… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari din PSD au depus la Senat, in procedura de urgența,un proiect legislativ care prevede obligarea Consiliilor locale de a amenaja adaposturi pentru animale de talie mare in fiecare județ și amenajarea de servicii specializate pentru gestionarea situațiilor cainilor și pisicilor,…

- Un roman este personajul unui material aparut in show-ul “Saturday Night Live”, ce ironizeaza o intalnire a liderilor Boris Johnson, Emmanuel Macron și Justin Trudeau in cantina NATO, cu trimitere la momentul surprins la dineul de la Buckingham Palace, potrivit stirileprotv.ro.Citește și: Raed…

- O construcție care ar fi trebuit sa fie ridicata in centrul Targoviștei este blocata, dupa ce, in zona Manastirii Stelea s-au descoperit urmele unei construcții civile de pe vremea lui Matei Basarab, potrivit Mediafax.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca din Romania. Fondatorul SMURD:…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu vine in ajutorul Guvernului Orban. Acesta a declarat ca daca ar fi fost in prezent la guvernare și ar fi fost nevoit ca, in 2020, sa aplice legea care majoreaza pensiile cu 40%, ar fi ales sa fie...Citeste AICI ce decizie ar fi luat Traian Basescu-Cum…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat duminica seara, la Antena 3, ca nu demisioneaza din funcție și ca in cazul in care Internele iși asuma sa-l demita, atunci va pleca in alta țara pentru „sunt destule oportunitați in alta parte, unde nu ma considera batran”.Intrebat…

- Conducerea executiva a Spitalului Județean de Urgența Alexandria organizeaza concursuri pentru ocuparea a cinci posturi de asistent medical, a patru posturi de brancardier și a unui post de tehician medical principal. Posturile de asistent medical sunt : asistent medical debutant in cadrul Secției U.P.U.…

- Sute de mesaje emotionante au fost postate pe pagina de Facebook a femeii de 42 de ani, din Vaslui, ucisa de sot pe fondul unei crize de gelozie, la doar cateva zile de cand se intorsese de la munca din strainatate. Femeia lucra la o cantina in Germania si venise in Romania pentru doua saptamani.

- GALERIE FOTO. Cum se lucreaza pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești. La drumul de mare viteza Craiova-Pitești se lucreaza incet și sigur. Autoritațile locale și constructorul ne dau asigurari ca drumul se va face. Imagini surprinse in trei puncte ale traseului demonstreaza ca se lucreaza. Ziarul…