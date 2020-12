Imagini de la morga Spitalului suport COVID-19 din Horezu, județul Valcea. Mai mulți morți sunt ținuți in saci, pe jos sau pe mese, in mizerie. Rudele intra in morga și iși ridica apropiații fara a fi insoțite de angajații unitații medicale. Reprezentanții spitalului se apara spunand ca este o situație excepționala și ca mizeria ar […] The post Imagini de groaza din Spitalul covid-19 din Horezu. Morții sunt ținuți in saci, peste tot VIDEO appeared first on IMPACT .