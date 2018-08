Stiri pe aceeasi tema

- O avarie de cateva ore a provocat haos marti seara pe una dintre principalele linii ale metroului parizian, foarte frecventata de turisti, fortand evacuarea a sute de pasageri pe o caldura puternica, relateaza miercuri, 1 august, France Presse.

- Un avion al companiei Air Moldova, care a decolat din Chisinau cu destinația Sankt Petersburg, a fost lovit de fulger, informeaza publika.md. Pilotii aeronavei au fost nevoiti sa faca cale intoarsa.

- ”Din motive de securitate, zborul CA876 s-a intors la Paris, unde a aterizat in securitate”, a anuntat compania chineza pe retele de socializare. Delegatia prefectorala a aeroporturilor pariziene anunța ca alerta falsa a fost cauzata de o neintelegere intre un pasager ramas la sol si companie…

- La doar cateva minute dupa ce a participat la o dezbatere electorala, un politician a fost executat de un asasin neidentificat. Fernando Puron, candidat pentru un loc in Camera Deputaților, din partea Partidului Instituțional Revoluționar (PIR), a fost impușcat in timp ce iși facea selfie cu o alegatoare

- Panica pe aeroportul Otopeni, marți dimineața. Un avion Boeing 737 al TAROM, care zbura pe ruta București – Amsterdam, a fost intors din drum dupa ce un geam s-a fisurat in zbor. In urma cu doar cateva saptamani, un alt avion al TAROM a intampinat o problema asemanatoare, scrie Boardingpass.ro. Post-ul…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunța reluarea zborurilor care fac legatura între Paris Charles de Gaulle (CDG) și Cluj-Napoca, operate de compania aeriana Tarom, începând cu data de 17 iulie 2018. Zborurile vor avea frecvențe neunitare între…

- Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit vineri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul aeronavei se aflau 113 persoane - 104 pasageri si 9 membri ai echipajului - anunta autoritatile cubaneze. Peste 100 de persoane si-au pierdut viata in accidentul aviatic, a…

- Peste 100 de persoane si-au pierdut viata, in urma prabusirii unui avion de pasageri Boeing 737, vineri, in Cuba, iar trei supravietuitori se afla in stare grava in spital, dupa ce au fost scosi din epava avionului, au comunicat oficiali cubanezi si presa de stat. Aeronava, care efectua un zbor intern…