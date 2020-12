Mizerie de nedescris, oameni dezbracați stand pe holuri, resturi de mancare și cadavre pe paturile din salon sunt imagini surprinse in Staționarul 3 al Spitalului Județean de Urgența Reșița. Sunt consecințele unui sistem bolnav, dar și a unor masuri total aberante impuse de Ministerul Sanatații. Pacienții sunt lasați nesupravegheați, este singura explicație pentru care o […] The post Imagini de coșmar intr-un spital COVID. Saloane insalubre și cadavre lasate pe paturi. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .