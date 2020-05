Viceprimarul orasului Galati, Picu Apostol Roman, este șocat de ceea ce a putut sa vada in centrul de carantina din municipiu. Roman a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu centrele de carantina, cum erau inaintea sosirii oamenilor care au stat acolo și cum arata dupa plecarea lor. „Au venit buluc peste municipalitate, așa cum au venit buluc peste toate municipalitațile din Romania. Noi, aici, am cautat sa ii primim omenește, sa le gasim cazare buna, luxoasa chiar, sa le asiguram hrana. Și indiferent ca e sambata și duminica, sa primeasca hrana calda. Dar nu de puține ori am fost puși in…