- Acoperisul unei benzinarii din localitatea Biled, judetul Timis, a fost luat de vant, sambata seara, si a blocat traficul rutier pe DN 6. Din cauza vijeliei puternice, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru indepartarea unor copaci cazuti pe carosabil.

- Sportivii romani nu au reusit sa castige vreo medalie, marti, pentru a treia zi consecutiv la Campionatele Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, scrie Agerpres.La cat. 96 kg juniori, Darius Stefan Tataru s-a clasat pe locul 8 la stilul aruncat, cu 170 kg, a fost al 12-lea la smuls,…

- FOTO VIDEO| Imagini CATASTROFALE in județul Alba. Furtuna a doborat mai mulți copaci in Apuseni FOTO VIDEO| Imagini CATASTROFALE in județul Alba. Furtuna a doborat mai mulți copaci in Apuseni Un puternic episod de furtuna a afectat un versant din comuna Lupșa, aflata in Munții Apuseni, la inceputul…

- Furtuna din județul Bihor a avut efecte foarte grave, orașul fiind „lovit foarte serios”, transmite șeful DSU, Raed Arafat. El a mai precizat ca fenomenul a fost „total neobișnuit pentru zona respectiva, chiar o premiera”.„Au fost efecte deosebite. Am avut discuții cu prefectul din județul Bihor.…

- Acoperiș de bloc luat de vant, mașini avariate, copaci doborați și case inundate in Reșița, dar și in județul Caraș Severin, in urma furtunii și ploilor torențiale de sambata, relateaza Caraș Online. In Reșița, vantul puternic a smuls acoperișul unui bloc de 4 etaje de pe Aleea Trandafirilor, care a cazut…

- A fost potop in cursul serii de sambata, 1 iulie, la Reșita, acolo unde vantul puternic și ploaia torențiala au produs pagube insemnate. Iata cum arata imaginea dezastrului in Romania. Norul potopului surprins din timpul furtunii care a facut prapad a ingrozit localnicii. Furtuna a facut ravagii in…

- Nunta cu ghinion pentru o tanara familie din județul Timiș. Din cauza vijeliei care s-a abatut sambata dupa-amiaza in județ, cortul in care avea loc petrecerea de casatorie s-a rupt. Ringul de dans, dar și o parte dintre mese au fost inundate de apa, spre dezamagirea tuturor celor prezenți. Totul s-a…