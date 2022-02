Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Vlad Gherman și Oana Moșenagu formeaza cel mai proaspat cuplu din showbiz-ul romanesc, asta dupa ce o buna perioada de timp s-a speculat ca ar fi ceva intre ei. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de actor, iar acesta a postat și o serie de fotografii cu ei.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au implinit 8 ani de relație, iar recent prezentatoarea TV a luat prin surprindere pe toata lumea cu o imagine neașteptata din perioada in care au inceput sa formeze un cuplu.

- Dupa ce și-a pierdut orice speranța ca soțul ei se va intoarce la ea și la familia lui, Anamaria Prodan a dezvaluit ca i-a iertat infidelitațile lui Laurențiu Reghecampf de foarte mult ori. Impresara susține ca i-a dat șanse antrenorului timp de doi ani și jumatate, pentru ca acesta o implora sa-l ierte.

- Directia Județeana pentru Cultura Maramureș a publicat pe pagina de Facebook cateva imagini din Baia Mare, realizate acum cateva zeci de ani. Vlad HERMAN The post Imagini de colecție: Baia Mare in alte vremuri appeared first on ZiarMM .

- Aventura de pe Drumul Imparaților a fost una cat se poate de intensa pentru Lidia Buble și pentru sora ei, Estera Buble. Blondina s-a declarat de nenumarate ori mandra și entuziasmata pentru aceasta experiența, deși participarea la Asia Express a insemnat pentru ea și desparțirea de actorul cubanez…

- Fericire fara margini in familia fotbalistului Cristi Manea. Partenera lui, Irina Deaconescu, este insarcinata pentru a doua oara. Vloggerița a facut anunțul pe contul ei de Instagram și a adaugat o serie de imagini emoționate cu burtica de gravida.

- Adrian Mutu se iubește de 7 ani cu Sanda, soția sa, cea care i-a oferit și un baiețel, pe micuțul Tiago. Fotbalistul a povestit cum s-a cunoscut cu partenera sa, dar mai ales cand a vazut-o prima data.