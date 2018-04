Micuta Jessica a fost botezata la biserica "Nasterea Maicii Domnului", din Capitala.

Pentru aceasta zi speciala, Delia a ales o rochie scurta, de culoare aurie. In ceea ce priveste parul, vedeta a revenit la culoare verde si a ales sa-l prinda intr-o impletitura ruseasca. Sotul ei, Razvan Munteanu, a venit imbracat intr-un costum cum rar au curaj barbatii sa poarte, un sacou in dungi alb-negru.

"Nu au scufundat-o. A fost civilizat si frumos. Nu am spus nimic, am stat deoparte si a fost ok. Am nascut de Craciun, era pacat sa nu-i pun si Cristina sa aiba legatura cu Craciunul",…