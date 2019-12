Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida se pregatea de sedinta foto pentru sarbatori, cand a fost surprinsa de Dima Trofim. Frumoasa prezentatoare si-a dorit ca inocenta si delicatetea copiilor ei sa ramana imortalizate in imagini.

- Conform tradiției, Bradul de Cracin se aprinde la Mioveni in seara de 5 Decembrie, in ajun de Sfantul Nicolae. Momentul marcheaza și startul celei de-a patra ediții a ”Targului de Craciun” din Mioveni. Copiii stranși in jurul bradului aprins vor avea parte de surprize dulci din partea Moșului, care…

- In Marea Britanie exista o școala cu un program unic, unede parinții sunt cei care stabilesc perioadele in care elevii iau vacanța. Potrivit clarin.com, la colegiul Shrewsbury parinții sunt cei care aleg vacanțele pentru copii, in orice perioada a anului. Singura condiție este ca elevii sa adune 190…

- Florin Pastrama trece prin clipe total neasteptate! Sotul lui Brigitte Sfat a fost batut cu bestialitate. www.spynews.ro publica imagini absolut socante cu Florin, surprinse imediat dupa ce a fost implicat intr-un conflict.

- O mama cu doi copii mici, asezati pe ATV, s-a lovit violent intr-o bara de fier. Incidentul a avul loc in Moscova, in timp ce aceasta se plimba cu copiii.Mai mult, tanara mama nu si-a echipat corespunzator micutii. In urma impactului violent un copil a zburat pe asfalt.