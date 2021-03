Ipostaze unice cu Dan Bordeianu, soția sa Teodora și fiica celor doi. Cum arata cea care a inlocuit-o pe Adela Popescu in viața celebrului actor? Deși s-a retras din lumina reflectoarelor, Bordeianu a ramas in atenția fanilor sai și a presei. Indragitul actor din telenovelele romanești locuiește alaturi de familia sa in casa lasata de tatal sau.