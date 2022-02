Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit in urma accidentului rutier produs in dimineata zilei de marti, 1 februarie. Victimele erau sase muncitori in constructii care mergeau la lucru in Iasi si soferul camionului.

- Petrecerile, semnalate in premiera in presa britanica de publicația The Telegraph, au avut loc pe 16 aprilie 2021 și au durat pana noaptea tarziu. Funeraliile prințului Philip au avut loc pe 17 aprilie 2021.Johnson a declarat ca ințelege „furia” publica, dupa ce s-a aflat despre petrecerea in care a…

- Zeci de candele roșii au fost aprinse la locul tragediei care a indoliat familia unei fetițe de 11 ani din Capitala. Oamenii au adus flori și chiar și jucarii de pluș. Și au ales sa lase și cateva mesaje, marcați de sfarșitul cumplit al copilei, care a plecat mult prea repede din lumea celor vii. […]…

- O mama din Iași a ramas blocata cu copilul bolnav in gara din Cluj-Napoca, din cauza grevei CFR. Copilul abia ieșise din spital și trebuia sa ajunga acasa, la 418 km distanța. Intamplarea a avut loc in 20 decembrie.„Astazi la pranz, pe la ora 12, Bo primește telefon de la o mamica disperata: era in…

- Spitalul Universitar din București se afla intr-un scenariu sumbru, dupa ce morga spitalului este arhiplina, iar rudelor celor decedați așteapta ore intregi pentru a ridica trupul neinsuflețite. De asemenea, cadrele medicale trag semnale de alarma privind informațiile eronate pe care mulți pacienți…

- Numarul infectarilor cu Covid continua sa scada, dar și vaccinarile, astfel ca valul cinci al pandemiei, care lovește in plin Europa occidentala, poate provoca alte mii de victime in Romania. Medicii de la morgile supra-aglomerate ale spitalelor spun ca nu au mai vazut in toata cariera atatea decese…

- Doctorul Amin Zahra, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara, susține ca nu poate ințelege tupeul unor oameni care iși țin rudele acasa, pana in ultima clipa și ii trateaza cu tot ceea ce vad pe Facebook. Cand situația se agraveaza, aceștia iși aduc rudele la spital, dar aici ii invața…