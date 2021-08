Stiri pe aceeasi tema

- Mama Andreea, ea care le-a dat viața gemenilor morți la Ploiești, ar fi fost externata din spital, iar acum se afla sub efectul sedativelor, fiind dusa acasa de catre un var. Acesta din urma a oferit și primele declarații, spunand ca tanara i-a explicat cum ar fi avut loc tragedia și cum crede ca gemenii…

- Mirela Vaida nu a mai suportat presiunea și gravitatea cazului gemenilor morți de la Ploiești. Prezentatoarea a izbucnit in lacrimi, spunand ca nu mai suporta gandul ca propriul ei copil ar fi putut avea aceeași soarta, daca ea ar fi fost neglijenta ca Andreea. Despre aceasta din urma, vedeta spune…

- Tragedia care a indoliat intreaga țara continua sa șocheze, sau mai bine zis, mama gemenilor continua sa uimeasca prin comportamentul sau anormal. Daca la inceput s-a crezut ca femeia va innebuni cand va vedea ca cei doi copii ai sai, gemeni, s-au facut una cu pamantul, ei bine aceasta avea alte indeletniciri,…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul celor doi copii cazuți de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Ultimele dezvaluiri, dar și acuzații, au fost facute chiar de catre tatal celor doi copii, fostul soț al femeii care, in loc sa iși pazeasca gemenii, facea live pe Facebook.

- Fratele mamei gemenilor din Ploiești, care au murit ieri seara dupa ce au cazut de la etaj, face acuzații grave. Barbatul susține ca femeie se ocupa cu prostituția și nu se ocupa de copiii ei. El a precizat ca aceasta se plimba cu mașini scumpe in trecut și a fost dusa chiar și in Italia.

- Mama celor doi copii care au murit, miercuri seara ,dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești ar fi fost live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In filmulețul postat pe rețeaua de socializare se aud sunetele ambulantelor, iar la scurt timp cineva bate cu putere in…

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.

- Cinci oameni au murit in urma unui grav accident de circulație care s-a produs marți dimineața, pe DN 1, la intrarea in Nistorești. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital de echipajele SMURD. Traficul rutier a fost partial reluat pe DN 1, dupa ce circulația a fost blocata dupa impact.…