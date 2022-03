Stiri pe aceeasi tema

- Soldații lui Vladimir Putin nu țin cont de nimic in acest razboi sangeros. O racheta lansata de militarii ruși a explodat in fața unei femei din Ucraina. Care sunt primele imagini de la atac, dar și cum a scapat victima.

- La o saptamana de la declansarea razboiului de catre Vladimir Putin, ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, face joi un apel la "rezistenta totala" impotriva trupelor ruse si la cresterea presiunii asupra acestora. El mai spune ca nici Rusia, nici Occidentul si nici nimeni nu au crezut ca…

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…

- Trupele lui Vladimir Putin nu țin cont de suferința copiilor. Imagini emoționante cu un baiețel de doar cațiva anișori, cu lacrimi in ochi. Micuțul se gandește la tatal lui, care a ramas sa lupte pentru Ucraina.

- Aproape 6.000 de persoane au fost reținute in Rusia in patru zile de proteste fața de invazia lui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit grupului independent de monitorizare OVD-Info. Oamenii care se impotrivesc razboiului au ieșit in strada, in ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge in arest…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 16 Imagini din satelit realizate duminica au aratat…

- Medicii dintr-o maternitate din Dnipro, oraș din estul Ucrainei, incearca cu disperare sa protejeze nou-nascuții. Cadrele medicale au dus copiii din secția de Terapie Intensiva intr-un adapost improvizat, in subsolul cladirii. In imaginile distribuite de New York Times se pot vedea bebeluși abia nascuți,…

- Uniunea Europeana are pregatite sancțiuni pe scara larga in cazul in care Rusia ataca Ucraina. Diplomații țarilor europene au negociat, in acord cu Statele Unite și Marea Britanie, un pachet care prevede sancțiuni economice majore, in cazul in care Vladimir Putin se decide sa invadeze Ucraina.