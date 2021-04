Stiri pe aceeasi tema

- Olimpia Melinte, actrița din „Vlad” are 33 de ani și va deveni mama pentru a doua oara in aceasta primavara. Vedeta și soțul ei, Constantin Luca, mai au impreuna un fiu, Sasha, in varsta de 6 ani. Olimpia Melinte a postat pe contul de socializare mai multe imagini in care iși expune mandra sarcina…

- Multe dintre birourile Prefecturii și Consiliului Județean din Palatul Administrativ Suceava sunt afectate serios de cantitatea mare de apa scursa de sus in jos, in urma intervenției pompierilor militari, care a avut scopul de a opri flacarile la nivelul mansardei in timpul incendiului izbucnit ...

- Timid și incet, vestitorii primaverii iși croiesc loc spre lumina și pe crestele munților Parang. Pasionații de fotografie și de drumeții au surprins imagini cu timidele brandușe și ghiocei. Fotograful hunedorean Gabriel Hotea a surprins imagini splendide cu vestitorii primaverii. Intr-una…

- Cele mai multe birouri ale Prefecturii și Consiliului Județean Suceava sunt afectate de cantitatea mare de apa scursa in urma intervenției pompierilor militari. La Prefectura Suceava sunt multe birouri care au fost inundate masiv, insa tot ce a ținut de arhive și documente este salvat.Biroul ...

- In urma cu doi ani, actorul botoșanean lua o decizie care surprindea lumea artistica, și nu doar. La 33 de ani, in plina expansiune artistica, cu zeci de roluri pe scena, in film, cu participari rasunatoare in emisiuni de top, actorul lasa totul in urma și pleca sa iși gaseasca liniștea. Și sa gaseasca…

- Imagini spectaculoase in aceasta perioada in serele de flori din toata țara. Este o explozie de culoare, completata de una de parfum. Dragobetele, 1 Martie si 8 Martie bat la usa, așa ca producatorii de flori au chemat in ajutor muncitorii sezonieri.

- A mai ramas mai puțin de o luna pana cand in mod oficial va veni primavara. Deja gradele din termometre au inceput sa creasca, dar iata ca in ultimii ani incoace ghioceii deja iși fac prezența inainte de termen. Iata ce alte flori de primavara urmeaza sa mai apara in acest anotimp