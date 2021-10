Imagini CUMPLITE de la Constanța! Pacient resuscitat în curtea spitalului, bolnavi evacuați pe geam Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. S-a activat planul roșu de intervenție. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari mari de fum. Incendiul a izbucnit la secția ATI. Pacienți COVID sunt evacuați inclusiv pe ferestre și sunt transportați pe targi și in scaune cu rotile in afara spitalului. In ambulanțe se incarca butelii de oxigen pentru aceștia. O persoana este resuscitata in curtea spitalului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

