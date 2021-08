IMAGINI: Cum s-a produs accidentul grav la Hălceni dintre un Volvo şi o autoutilitară Cei doi pasageri din Volvo raniti grav in accidentul rutier de aseara, de la Sipote, se intorceau acasa de la munca. Soferul de 67 de ani si pasagerul de 25 lucrau la o ferma aflata la cativa kilometri departare si mai aveau putin si ajungeau acasa. Fanica Ciornei are 67 de ani, iar familia si unicul copil, un baiat, il asteptau sa ajunga acasa, in satul Chiscareni, din comuna. Tanarul de 25 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta al masinii este din satul Halceni. Ei erau colegi de serviciu la o ferma din apropiere, si de multe ori se intorceau impreuna acasa. Ieri seara, drumul catre familie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

