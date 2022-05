Stiri pe aceeasi tema

- Au fost facute publice noi dovezi despre cum soldații ruși au executat barbați civili la Bucha. In mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere se vede cum soldații amenința cu arma mai mulți barbați pe care ii impușca langa un gard. Filmarile au fost obținute de cotidianul american The New…

- Ultimele imagini cu noua barbați, toți civili, capturați de parașutiștii ruși care au ocupat suburbiile Kievului, au fost publicate de New York Times , care publica apoi filmari cu drona și fotografii care dovedesc executarea ucrainenilor, la Bucha. Relatarile martorilor oculari și videoclipurile obținute…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra. Liderii mondiali sunt de parere ca imposibilitatea de a deschide porturile…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, ieri, Israelul ca sprijina "regimul neonazist" si "alimenteaza antisemitismul" din Ucraina, acuzatie care a intensificat disputa dintre cele doua state, care a inceput odata cu afirmatia ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit careia Adolf Hitler…

- Crimele rusilor din orasul ucrainean Bucha au fost „foarte probabil crime de razboi", a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat miercuri, relateaza Reuters. „A fost foarte probabil o crima de razboi care a fost comisa acolo", a spus Macron. Ucraina si multe tari occidentale…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reieterat miercuri, la Bruxelles, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe din cadrul alianței, ca președintele Vladmir Putin vrea sa controloze intreaga Ucraina, dar mai ales sa ocupe regiunea estica a țarii, Donbasul, subliniind ca razboiul a intrat…

- Jurnaliștii de la The New York Times au analizat imagini din satelit ale orașului ucrainean, Bucea, locul in care soldații ruși sunt acuzați ca au comis un adevarat genocid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Peste 40.000 de oameni au fost evacuați miercuri din orașe bombardate de ruși, din care 3.000 au reușit sa iasa din Irpin și Vorzel, la nord de Kiev, dupa instituirea unui armistițiu de 12 ore, au anunțat autoritațile ucrainene. Au fost insa și zone in care armata rusa a blocat coridoarele umanitare…