- ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!Doua fete au murit in seara de sambata dupa tragicul accident produs pe strazile Bucureștiului. O mașina le-a lovit violent in timp ce se aflau pe trotuar. In acest caz au fost deschise doua dosare penale, iar șoferița a fost dusa la audieri, insa aceasta…

- Doua fetite, de 6 și 14 ani, au murit sambata (27 februarie) dupa-amiaza, intr-un accident produs in București. O șoferița a pierdut a controlul mașinii, a intrat intr-un stalp, apoi in gardul unei case, lovind și doua fetițe care au ajuns in stare grava la spital. Niciuna dintre ele nu a mai putut…

- „Intr-adevar, venea destul de tare autovehiculul”, spun reprezentanții Brigazii Rutiere dupa accidentul produs in cartierul Andronache din București de catre o șoferița de 56 de ani, in urma caruia au murit doua fete. Claudiu Costea, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere, a declarat la Digi24 ca anchetatorii…

- Doua fetite au fost lovite de o masina, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Revoltati, cativa cetateni le-au atacat pe cele doua femei din autoturismul implicat in accident.

- Au aparut imagini cu momentul in care un tren izbeste un BMW in care se aflau doi tineri, de Ziua Indragostitilor. Masina implicata in accident, un BMW cu numar de inmatriculare de Suceava, a fost tarata zeci de metri pe sine, dupa impact. Potrivit publicatiri adevarul.

- Imagini absolut halucinante, la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Zeci de cadavre ale pacientilor decedati din cauza COVID sunt tinute in saci, gramada, intr-un container improvizat, in timp ce familiile asteapta informatii despre procedura inhumarii. Scena este una de-a dreptul revoltatoare…

- Un barbat a fost impușcat de polițiști, dupa ce mai multe echipaje l-au urmarit in trafic și au incercat sa il opreasca. Acesta a vrut sa intre cu mașina in echipajele de poliție, care au tras spre mașina, dupa mai multe focuri de avertisment.