- Imagini socante au fost surprinse, sambata, pe raza localitatii Visina. Un barbat de 63 de ani, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, a fost lovit in plin de un autoturism condus de un barbat de 28 de ani.

- Imagini cu un urs care a atacat un porc mistreț au fost surprinse, sambata, de cateva persoane care se aflau in zona Vaii Fenesului, din apropiere de Zlatna. Post-ul VIDEO| Mistreț atacat de un urs, pe Valea Fenesului, in apropiere de Zlatna. Imagini cu puternic impact emoțional apare prima data in…

- Accident rutier grav, in aceasta seara, pe DN1, la intersecția cu drumul spre Paulești. Au fost implicate in incident un autocamion și un autoturism. La fața locului, ISU Prahova a mobilizat un echipaj de stingere, unul de descarcerare și unul de prim ajutor 2 persoane ranite au fost transportate la…

- „Din ce am auzit ar fi fost lovit din greșeala cu niște gloanțe de cauciuc trase de polițiști in timpul intervenției. (…) Nu am apucat sa vad, pentru ca fratele meu a fost sigilat. Eu nu am vazut tot evenimentul, am fost puțin ferit. Oamenii spun ca unul dintre oamenii sechestrați ar fi atacat agresorul. Polițiștii…

- Doi copii au murit, sambata, intr-un accident in Bucuresti. Tragedia s-a produs pe o strada din nordul Capitalei, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Victimele au fost transportate la spital, insa nu au putut…

- Focul ar fi izbucnit in aceasta dimineata din cauza unei lumanari. Femeia a incercat sa se protejeze iesind pe balcon. Speriata de flacari, ea s-a urcat pe balustrada balconului si a cazut. Medicii sositi la fata locului au incercat sa o resusciteze, dar in zadar.

- Cruzime fara margini asupra animalelor, la Hunedoara. Doi barbați care voiau sa fure fier vechi cu ajutorul unei caruțe trase de cal au lovit bietul animal pana cand acesta a fost pus la pamant. Cei doi indivizi risca sa stea dupa gratii.