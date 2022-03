Imagini cu puternic impact emoțional: 67 de civili, înmormântaţi într-o groapă comună lângă Kiev Un numar de 67 de civili au fost inmormantati intr-o groapa comuna in orasul Bucha, in apropiere de Kiev, capitala Ucrainei, dupa luptele grele din zona intre fortele ucrainene si invadatorii rusi, relateaza DPA. Intr-o inregistrare video publicata de agentia ucraineana de presa UNIAN se vede cum sacii negri de plastic cu cadavrele sunt transferati dintr-un camion intr-o groapa. Un doctor citat de media ucrainene a spus ca nu toate cadavrele au fost identificate. Conform autoritatilor ucrainene, mai multe cladiri rezidentiale au fost distruse de bombardamente in acest oras situat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- Situație disperata la Mariupol. Cadavre sunt ingropate intr-o groapa comuna in orasul situat in sudul Ucrainei, asediat de mai multe zile de forte ruse, relateaza CNN. Aflat sub intense bombardamente din partea forțelor ruse, orașul ucrainean Mariupol a inregistrat cel puțin 1.170 de civili uciși de…

- In spatele invaziei Rusiei in Ucraina sta suferinta a milioane de ucraineni, multi dintre ei, copii. Potrivit UNICEF, razboiul reprezinta o amenintare pentru viata si siguranta a 7,5 milioane de copii din tara vecina.

- Rachetele rusești continua sa devasteze orașe și sate din mai multe regiuni ale Ucrainei. Urmatoarele poze arata o parte din zonele rezidențiale care au fost distruse de armata Rusiei și cum aratau acestea inainte de declanșarea razboiului.

- Un copil de 10 ani din Sfantu Gheorghe a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost mușcat de caini periculoși, in timp ce se intorcea de la școala. Cand a fost gasit, copilul abia mai respira.

- Articolul VIDEO Accident rutier cu trei raniți, vazut din unghiul victimelor. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa in weekend, pe DN10, la Nehoiu, a fost surprinsa de camera de bord a uneia dintre…

- Articolul VIDEO Accident rutier cu trei victime, vazut din unghiul victimelor. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Coliziunea frontala intre doua autoturisme, produsa in weekend, pe DN10, la Nehoiu, a fost surprinsa de camera de bord a uneia dintre…

- Incidentul a fost filmat chiar de unul dintre elevi, iar filmarea a fost postata pe retelele de socializare.Pe imagini se vede cum ceilalti colegi de clasa asista impasibili la bataia administrata de adolescent colegului sau, iar colegul de banca al baiatului agresat se uita permanent in telefon, chiar…