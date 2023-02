Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost zguduita, din nou, de un cutremur la nici 24 de ore de la ultimul seism. Specialiștii spun ca a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter. Ulterior, au aparut și primele imagini dupa seismul inregistrat astazi.

- Gripa sezoniera continua sa se extinda intr-un ritm alarmant. Specialiștii estimeaza ca ne mai așteapta cel puțin o saptamana de foc in care numarul de imbolnaviri va crește foarte mult. Asta in condițiile in care unele spitale nu mai exista locuri pentru bolnavi. Potrivit Institutului Național de Sanatate…

- Angajații de la Drumurile Naționale au lucrat toata noaptea de vineri spre sambata pentru a deszapezi Transalpina, sectorul dintre localitațile Novaci și Ranca. Sambata dimineața s-a ivit soarele, iar imaginile surprinse sunt superbe.

- O familie de cofetari din județul Botoșani a reușit sa realizeze un adevarat orașel din dulciuri, in special din turta dulce, marțipan, ciocolata și biscuiți. Este o construcție unica, cel puțin in zona Moldovei, și a fost inspirata din poveștile clasice europene.

- Telescopul James Webb, amplasat in spatiu inca din vara pentru a observa inceputurile Universului si atmosfera planetelor indepartate, a marcat anul 2022 cu imagini exceptionale. Specialistii asteapta mari descoperiri in anii urmatori, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Amatorii de senzatii tari, dar si cei care sunt indragostiti de peisaje naturale superbe au la dispozitie o noua atractie in Romania. Este vorba despre tiroliana de la Gura Humorului, care are o lungime de 2.2 kilometri.

- Orașul-stațiune Pucioasa, din județul Dambovița, este cunoscut in toata țara pentru apele binefacatoare de care pot beneficia turiștii, dar iese „la liman” și cu o zona superba de promenada și de pretrecere a timpului liber.

- Transalpina a devenit, pentru o zi, circuit de Formula 1. Imagini spectaculoase au fost filmate pe cea mai inalta șosea din Romania, cu monopostul cu care Max Verstappen a caștigat al doilea titlu mondial de Formula 1. La volan s-a aflat un pilot junior al echipei austriece, ghidat de inginerul sau.