Stiri pe aceeasi tema

- Medicii puși oficial sub acuzare de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați se pot intoarce la lucru, la o saptamana dupa ce procurorii le-au interzis sa iși mai practice profesia, potrivit europafm.ro. Sunt atat medici de la Unitatea de Primi Urgențe, cat și de la Laboratorul de analize de la Spitalul…

- Bianca Dragușanu a ajuns deja la inmormantarea prietenului ei, medicul estetician Calin Doboș. Diva s-a prezentat intr-o ținuta neagra impecabila și i-a adus o coroana de flori imensa și un buchet de flori „chirurgului vedetelor”, care va fi condus pe ultimul drum, astazi.

- Cristian Boureanu este visul oricarei femei și nu spunem doar noi acest lucru, ci și imaginile surprinse recent de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro. Iata ce face omul de afaceri și restul barbaților nu prea fac. Avem imaginile care dovedesc ca se poate!

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Valcea, efectueaza 7 percheziții domiciliare, in județ, intr-o cauza vizand activitatea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunilor de inșelaciune…

- Acțiune de amploare a DIICOT, in aceasta dimineața. Sunt emise 300 de mandate de percheziții, in urma carora 400 de persoane vor fi duse la audieri. Au loc, simultan, peste 50 de operațiuni ce vizeaza grupari specializate in trafic de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatica, printre…

- Bibi iubește din nou! Dupa desparțirea de Antonio Pican, artista și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele unui nou iubit. Cantareața s-a afișat cu noul ei partener pe rețelele de socializare, insa nu i-a dezvaluit identitatea. SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania,…

- Dupa scandalul cu inca soția sa, Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a fost acuzat de violențe și amenințari cu moartea. Aceasta l-a acuzat ca a venit beat la locuința ei, facand apoi scandal, care s-a finalizat cu acte de violența asupra ei.