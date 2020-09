”Cartierele de lux” din capitala Republicii Moldova au ceva din drama care se intampla și in Romania, povestește scriitorul Vasile Ernu. Nu sunt decat bani furati, in mare parte bani negri, care se intorc violent in diverse forme de ”investitii strategice”.Am ajuns in Chișinau. Cand vii dinspre sud, intri pe la Telecentru. Cobori de pe deal spre centru. Aici este o intersecție a strazilor Asachi cu Hincesti: inchide un unghi si deschide alt unghi. Este una dintre cele mai bine armonizate urbanistic intersecții din Chisinau.In fata ai un mic spatiu deschis, orizontul e bine proportionat de Cinematograful…