Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar cateva momente pana cand va incepe petrecere uneia dintre cele mai importante nunți ale anului 2023, iar locația unde se vor distra Smiley și Gina alaturi de invitații lor iși așteapta deja oaspeții. Totul a fost pregatit in cel mai mic detaliu. Cum arata locul de vis unde cei doi…

- Sub pretextul ca vin sa admire frumusetile tarii noastre, zeci de straini au organizat, ilegal, o cursa de off-road in padurile din cinci judete din Romania. Sportivii au intrat cu masinile in zone protejate, fara autorizatii, si au distrus un sit arheologic. In cele din urma au fost prinsi de jandarmi…

- Alina Bica a inceput o viața noua in Italia. Fosta șefa DIICOT, condamnata in Romania, lucreaza in pizzeria partenerului ei.Alina Bica, condamnata la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea infractorului, duce o viața liniștita in sud-estul Italiei, in localitatea Altamura, provincia Bari, regiunea…

- Carabinierii din in Stradella, provincia Pavia din Lombardia, Italia, au arestat, duminica dimineața, un cetațean roman in varsta de 40 de ani, care iși agresase soția și amenința, in fața carabinierilor, ca iși va arunca fetița de un an pe fereastra, relateaza rotalianul.com. Polițiștii sosiți la fața…

- In urma cu o zi, George Simion și soția sa, Ilinca, au creștinat un copil. Cei doi nu au ezitat sa impartașeasca cu fanii și o imagine imediat dupa ce micuța a fost creștinata. Cum s-au pregatit cei doi pentru eveniment.

- An de an, tot mai mulți romani aleg sa celebreze cea mai importanta sarbatoare creștina departe de casa. Afla cat costa sa faci Paștele 2023 in Maramureș, una dintre destinațiile preferate de turiști in aceasta perioada. Prețurile, mai mari decat pentru o vacanța in Italia sau Portugalia. Cat costa…