Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a aratat, luni, cum functioneaza tehnologia cu ajutorul careia a putut fi salvata femeia bagata cu forta de partenerul ei in portbagajul unui autoturism , caruia ulterior i-a dat foc, informeaza Agerpres. Luni dimineata, politistii bucuresteni au fost alertati…

- Un incendiu puternic a mistuit astazi cladirea Oxygen din apropierea Spitalului de Recuperare. In spatiul public au aparut imagini video cu primele momente dupa declansarea sinistrului si cu incercarile unor angajati ai complexului de a stinge focul.

- O gospodarie din localitatea Darmanesti a ars, luni, intr-un incendiu care a pornit de la o afumatoare amenajata necorespunzator, a informat ISU Bacau. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la casa de locuit si la trei anexe gospodaresti. "In urma incendiului a ars o suprafata de…

- Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit, in municipiu, cu o autoplarforma și doua autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei cladiri, parțial rezidențiala, situata la intersecția strazilor Orly cu Brancoveanu.…

- Kelly Family și-a anulat vineri seara concertul de pe Arena OWL din Halle/Westfalia, la doar doua minute dupa ce incepuse. Un spectator a murit, dupa ce s-a prabușit și a fost resuscitat zeci de minute, relateaza Westfalen Blatt . „Concertul de Craciun” al americanilor de la Kelly Family incepuse in…