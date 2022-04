Stiri pe aceeasi tema

- Alegand sa lase neaplicata o decizie a Curții Constituționala, invocand o presupusa aplicare a unei hotararii a Curții de Justiție a UE, Inalta Curte de Casație și Justiție a incalcat, in hotararea de respingere a contestației in anulare in dosarul Gala Bute, nu numai Constituția Romaniei, ci și…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi seara, 7 aprilie, ca se teme ca fata lui cea mare, Ioana Basescu, ar putea sa fie trimisa la inchisoare, printr-un verdict definitiv al justiției. Ioana Basescu a primit 5 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța, in dosarul finantarii campaniei…

- UPDATE 17.30 Poliția Romana anunța intr-un comunicat oficial ca Elena Udrea a plecat din Romania joi dimineața, inainte de pronunțarea sentinței definitive prin care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare. Poliția arata in comunicat ca impotriva Elenei Udrea nu erau dispuse masuri preventive…

- Fostul ministru Elena Udrea a fost data oficial in urmarire generala, coform site-ului IGPR , dupa ce a fost joi dimineața condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Udrea nu a fost gasita nici la adresa din buletin, nici la adresa din Corbeanca unde locuia impreuna cu familia,…

- Luni, in instanța, procuroarea DNA de ședința ceruse sa se reia procesul, moment care i-a bucurat pe avocații Elenei Udrea și ai celorlalți condamnați la inchisoare. Razgandirea parchetului anticorupție a venit miercuri. Joi se anunța sentința. La ultimul termen al procesului Gala Bute, cel din 4 aprilie,…