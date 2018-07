Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Astronomice Romane de Meteori (SARM), Valentin Grigore, spune ca eclipsa totala de Luna care va avea loc vineri seara este cea mai lunga din acest secol, cu o durata totala de o ora si 43 de minute. Ea va putea fi vazuta cu ochiul liber si va avea o particularitate rara.

- O eclipsa totala de Luna se va produce in noaptea de 27 spre 28 iulie, fenomenul putand fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute cand Luna inca nu a rasarit. Cea mai spectacloasa parte a eclipsei, intarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania,…

- Cea mai lunga eclipsa totala de luna, ce se va desfașura in noaptea de 27 spre 28 iulie, va avea numeroase efecte asupra oamenilor, intrucat energia lui Marte este cea a furiei și a frustrarii, fapt pentru care e posibil ca unele zodii sa acționeze impulsiv și irațional.

- 103 minute, atat va dura cea mai lunga eclipsa totala de luna din acest secol. Eclipsa va avea loc in seara zilei de 27 iulie și va fi cel mai important fenomen astronomic din acest an. Cel mai important moment va fi la ora 23:22. Luna va rasari la apusul Soarelui, dar in partea opusa […]

- Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” anunța ca cea mai lunga eclipsa de Luna din acest secol va putea fi observata oriunde din Romania, in condițiile unui cer senin. Eclipsa va avea loc in noaptea de 27 spre 28 iulie 2018 (vineri spre sambata) și va dura 103 minute. Observatorul Astronomic…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018 va fi cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21. Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din România, în afara de primele minute, când Luna înca nu a rasarit, se arata pe site-ul…

- Luna sangerie din iulie 2018 va fi cea mai lunga eclipsa totala de luna a secolului, conform astronomilor. Eclipsa va dura o ora și 43 de minute, cu 40 de minute mai mult decat superluna de pe 31 ianuarie. Luna plina din iulie 2018 este, așadar, cea mai lunga eclipsa totala de luna a secolului XXI și…

- Eclipsa va fi vizibila si din Romania, anunta Observatorul Astronomic Amiral Urseanu, din Bucuresti. In timpul eclipsei vom asista si la un alt fenomen, cunoscut drept Luna Sangerie: Luna trece prin umbra Pamantului si capata un culoare rosiatica. In acest an, durata eclipsei, de 1 ore si 43 de minute,…