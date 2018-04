Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News. Avionul, de tip Airbus A33, au trebuit sa se intoarca la Aeroportul Hartsfield-Jackson din…

- Un avion al companiei americane Delta Airlines, care se îndrepta dinspre Atlanta (Georgia) spre Londra, a fost obligat sa efectueze o aterizare de urgența înapoi, dupa ce a izbucnit un fum la motor, la puțin timp dupa decolare.

- Tammie Jo Shults, fost pilot in Marina Americana și printre primele femei care au zburat cu un avion de lupta F-18, a reușit sa aduca la sol avionul companiei americane Southwest Airline, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului și a spart unul dintre hublourile aeronavei, creand panica…

- Pasagerii unui avion al companiei americane Southwest Airlines au trait momente de groaza, marți, in timpul unui zbor spre Dallas, dupa ce au auzit explozia puternica a unuia dintre motoare și au vazut cazand maștile de oxigen, dar și cum o femeie este trasa in afara avionului printr-un geam spart,…

- Avionul unei companii americane a aterizat de urgenta pe aeroportul international Philadelphia din Statele Unite, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului.Avionul plecase de pe aeroportul La Guardia, din New York, și urma sa aterizeze in Dallas.

- Un avion a aterizat de urgența in SUA, dupa ce un motor ar fi explodat, in aer. Aeronava a fost adusa la sol și doar un pasager a suferit rani. Cursa era New York – Dallas. Avionul a aterizat in Philadelphia. In interiorul aeronavei au fost scene de coșmar, oamenii, care au vazut explozia, au […] The…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.