In ultima perioada, Anamaria Prodan e tot mai activa pe rețelele de socializare, acolo unde e foarte vocala de fiecare data și unde raspunde și rautacioșilor care se baga in viața sa și incearca sa o desparta de soțul ei. In ciuda acestor lucruri, vedeta nu ezita niciodata sa-și exprime dragostea in mod public fața de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, iar asta a facut și in urma cu puțin timp, atunci cand vedeta a publicat un nou videoclip cu ei doi, in care fericirea pare ca a atins cote maxime.