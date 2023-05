Stiri pe aceeasi tema

- Un canal de stiri de stat din Belarus a publicat luni o fotografie cu presedintele Aleksandr Lukasenko (68 de ani) in vizita la un centru de comanda militar, in prima sa aparitie publica dupa speculatiile privind starea de sanatate a liderului belarus, potrivit Reuters.Canalul Telegram Pul Pervogo,…

- Lidera opozitiei belaruse aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia, i-a indemnat luni pe belarusi "sa fie pregatiti pentru orice scenariu", intr-un moment in care starea de sanatate a presedintelui Aleksandr Lukasenko face obiectul unor intense speculatii, informeaza AFP

- Aleksandr Lukașenko a lipsit de la o mare sarbatoare de stat, alimentind și mai mult speculațiile privind starea sa de sanatate. O sursa neoficiala a dezvaluit pentru un canal de Telegram ca liderul belarus ar fi vizitat, simbata-seara, un centru medical. Politicianul autocrat, in virsta de 68 de ani,…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko, care nu a mai fost vazut in public din 8 mai, nu a aparut duminica la o ceremonie in capitala Minsk, declanșand speculații ca liderul este grav bolnav, potrivit The Guardian.Președintele belarus a lipsit de la o ceremonie anuala din Minsk.

- Un sabotor necunoscut a patruns pe un aerodrom din Rusia și a dat foc unui avion supersonic, iar autoritațile locale nu au știut ca s-a intamplat pana cand nu au aflat de pe rețelele de socializare, conform relatarilor presei ruse independente, noteaza Business Insider.Imagini cu aeronava in flacari…