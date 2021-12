Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au garduri pentru a delimita protestatarii care scandeaza in Piața Victoriei.Protestatarii au plecat in mars de la Palatul Parlamentului, pe bulevardele Ion C. Bratianu, Nicolae Balcescu si Magheru, pana in Piata Victoriei, politistii de la Rutiera restrictionand traficul, succesiv, pe aceste…

- Ambasada SUA confirma ca protestatarii i-au avariat o mașina, in curtea Palatului Parlamentului din București. Cu doar cateva minute mai inainte, ministrul de Interne, Lucian Bode , susținea, in fața jurnaliștilor, ca acest incident nu a existat. Iata raspunsul primit de „Romania libera” din partea…

- Parlamentul Romaniei este, in acest moment, sub asediu. Cladirea este luata cu asalt de manifestanții AUR care au forțat intrarile in curte și s-au incaierat cu jandarmii. SPP a blocat toate porțile, insa tensiunile continua. Peste 100 de protestatari au reușit sa patrunda in curte. Ei forțeaza intrarea…

- Peste 2.000 de oameni protesteaza marți in fața Parlamentului, atat la Camera Deputaților, cat și la Senat, fața de introducerea certificatului COVID, manifestația fiind organizata de AUR. Circulația pe bulevardul Națiunile Unite este blocata. Manifestanții s-au imparțit in grupuri și au inconjurat…

- Nu toți romanii au sarbatorit minivacanța de Ziua Naționala și de Sfantul Andrei in mod civilizat. Un exemplu de condamnat este comportamentul unor turiști de la “Babele”, scrie ro-viral.video. Au urcat cu un bolid pe munte și au inceput sa urle la turiștii care se aflau acolo dupa ce urcasera fie pe…

- Accidentul s-a produs pe Bulevardul Unirii, in fața Palatului Parlamentului, iar cauza probabila este neadaptarea vitezei la condițiile meteo. Carosabilul umed, dar și lipsa de experiența l-au facut pe barbat sa piarda controlul voanului și sa ajunga cu mașina intr-una dintre fantanile arteziene ce…