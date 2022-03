Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acesteia, copii grav bolnavi sunt tratați intr-un „buncar” cu condiții improprii, iar medicii fac pana la 50 de operații pe zi.„Numaram cați oameni și copii au murit in acest razboi, dar nu putem numara cați copii nu am reușit sa salvam din cauza invaziei Rusiei și a actelor ei teroriste, a…

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca orice stat care nu e membru NATO risca sa fie atacat de Rusia și sa devina o noua Ucraina. Ciolacu crede ca sancțiunile luate impotriva Rusiei nu sunt suficient de dure. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a ”spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. ”Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, declara el intr-o inregstrare video postata…

- Cel putin 198 de morti in Ucraina, inclusiv trei copii, si 1.115 raniti, inclusiv 33 de copii, de la inceputul invaziei ruse, anunta Guvernul. Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta sambata ministrul ucrainean al Sanatatii…

- Autoritatea Portului Rotterdam, cel mai mare din Europa, si-a exprimat joi "preocuparea", fata de "semnificativele complicatii" pe care invazia rusa in Ucraina le-ar putea avea asupra fluxurilor comerciale si de pe piata de energie care ajung in port din Rusia, pentru utilizare ulterioara in Europa,…

- O familie din Timișoara formata din 3 copii și 2 adulți a ajuns, joi dupa-amiaza, la spital. Barbatului i s-a facut rau dupa ce a intrat in locuința in care s-a facut dezinsecție. ISU Timiș anunța ca, dupa ce a fost facuta o dezinsecție intr-un apartament, 2 adulți și 3 copii au intrat in locuința.…

- Cu toate ca fost un an dificil din cauza situației pandemice și Festivalul de datini și obiceiuri stramoșești din orașul Comanești, județul Bacau, nu s-a putut organiza oficial, numeroase „cete de urși”, printre care și renumita Leorda Comanești, au luat inițiativa sa defileze prin centrului orașului,…