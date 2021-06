Stiri pe aceeasi tema

- Seful Crimeei, Serghei Aksenov, a spus ca salvatorii din Ministerul Situatiilor de Urgenta au inotat in spatele barcii sale, in timp ce autoritatile au mers sa viziteze un spital din Kerci afectat de inundatiile provocate de ploi.

- Oamenii legii sunt in cautarea afganului care și-a ucis un conațional, in urma conflictului care a avut loc la Gara de Nord din Timișoara. Autoritațile fac apel la cetațeni, carora le transmit ca, daca pot oferi informații care ar duce la identificarea ucigașului, sa sune la Serviciul de Urgența 112.

- Sanctiunile impuse de catre Statele Unite Rusiei saptamâna trecuta au dat rezultate ”destul de apropiate” sperantelor Washingtonului, apreciaza un oficial de rang înalt din cadrul administratiei lui Joe Biden, în contextul în care tensiunile par sa se reduca între…

- Autoritațile locale au deschis sambata dimineața primul centru de vaccinare drive thru din țara in parcarea unui mall din Deva, unde au fost organizate patru fluxuri de vaccinare cu serul produs de Pfizer-BioNTech scrie Hotnews . „In aceasta dimineața, la ora 10.00, a inceput la Deva acțiunea de vaccinare…

- Politia Timis face apel la populatie sa ajute la identificarea mai multor persoane care au fost implicate in incidentul de luni, din zona Garii de Nord din Timisoara, in urma caruia un migrant afgan a fost ucis, iar altul ranit. Politia Timis a facut publice, miercuri, imagini in care apar mai multi…

- IN ATENȚIA CETAȚENILOR!I-ați vazut? Contactați de urgența POLIȚIA! Avand in vedere evenimentul din data de 19 aprilie a.c., petrecut in zona Garii de Nord din municipiul Timișoara in care au fost implicate mai multe persoane necunoscute, și in urma caruia a rezultat decesul unui barbat și ranirea altuia,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a delegat-o miercuri pe vicepreședinta Kamala Harris sa rezolve problema delicata a afluxului de migranți la frontiera SUA-Mexic, potrivit AFP."Va dau o sarcina dificila... Ea a fost de acord sa conduca acest efort diplomatic", a adaugat el, referindu-se…

- „Este ceva asemanator cu ceea ce am vazut inca din anii 1960”, a declarat a declarat Gladys Berejiklian, premierul statului australian New South Wales. Inundațiile au inceput de joi, dar zone de pe coasta de est au intrat in criza sambata. Zeci de mii de oameni au fost evacuați de urgența, dupa ce…