- Instituția condusa de Doina Gradea anunța filmari „grandioase” intr-un studio – un spațiu inchis – la Cerbul de Aur, in ziua in care a fost anunțat al șaselea caz de infectare cu Covid-19 in TVR. Comunicatul nu precizeaza cum va fi asigurata siguranța participanțilo, scrie Newsweek. „Anul acesta, proiectul…

- Procurorii DNA au anunțat oficial primul dintre cele 33 de cazuri de achiziții anchetate in perioada pandemiei pentru achiziții controversate. Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, ar fi pretins unei firme o mita de 760.000 de euro, reprezentand 18% dintr-un contract care ar fi urmat sa fie atribuit discreționar…

- Parchetul din Bergamo (nordul Italiei) il va audia pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte, in cadrul unei anchete privind modul in care a fost gestionata epidemia de COVID-19, care a facut peste 34.000 de morti in Peninsula, relateaza miercuri agentiile de presa italiene, preluate de AFP, știrea…

- Sute de mii de americani au ieșit in strada, in orașele mari și orașele mici, de la un capat la celalalt al Statelor Unite ale Americii, marcand cea mai mare mobilizare din istorie impotriva violenței polițienești și a rasismului sistemic provocat de uciderea poliției de George Floyd in Minneapolis,…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica…

- Miliardarii americani continua sa se imbogațeasca in timp ce pandemia de COVID-19 a distrus zeci de milioane de locuri de munca in SUA, conform datelor compilate de doua centre de analiza, scriu jurnaliștii de la Profit.ro. Intre 18 martie și 19 mai, cei 600 americani cei mai instariți și-au vazut averile…

- Cel tarziu sambata, vor fi publicate, pe site-ul Ministerului de Interne, noile reguli care se vor aplica din 15 mai, acestea urmand sa fie supuse dezbaterii publice, scrie dcnews.ro. Acestea nu ar fi mult diferite de restricțiile luate in timpul starii de urgența. Conform unor surse dcnews.ro, spațiile…