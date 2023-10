Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lupi au fost filmați plimbandu-se nestingheriți prin munții Apuseni. Totul a fost surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere instalate de specialiștii Romsilva, in Parcul Natural Apuseni.Lupii traiesc in haita, iar cele mai multe haite au in componența perechea conducatoare, formata din…

- Apar noi detalii in cazul mortii Laurei Roșca. Camerele de supraveghere au surprins-o pe tanara din Turda impreuna cu o alta persoana, pe plaja, cu doar o ora inainte sa fie gasita moarta.In noile imagini obtinute de Observator, Laura este vazuta pe plaja, cu o ora inainte sa fie gasita moarta. Camera…

- DJ Lalla a fost condusa pe ultimul drum in cursul zilei de duminica, 1 octombrie. La cinci zile zile de cand tanara a fost gasita fara suflare pe o plaja din stațiunea Mamaia au aparut și ultimele imagini cu ea inainte de tragedie. Iata cum au surprins-o camerele de supraveghere!

- Din imaginile publicate pe pagina de Facebook Cineclic se poate vedea cum cerul este luminat chiar in timp ce un om trece prin fața camerei de supraveghere. Potrivit sursei citate, camera din Buftea care a surprins explozia de la ora 20.55 se afla la o distanța de 6 km de locul tragediei.