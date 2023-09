Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rusesc Su-35 a fost doborat joi, 28 septembrie, deasupra orașului Tokmak, in regiunea Zaporojie, intr-una dintre direcțiile in care armata ucraineana efectueaza contraofensiva.Un canal Telegram rusesc cu legaturi stranse cu forțele aeriene ruse a parut sa confirme incidentul vineri, cand a…

- UPDATE 5:10 - Kim Jong-un s-ar putea intalni cu Vladimir Putin, in Rusia, pentru a discuta despre furnizarea de arme pentru razboiul din UcrainaKim Jong-un, liderul Coreei de Nord, intenționeaza sa calatoreasca in Rusia in aceasta luna pentru a se intalni cu președintele Vladimir Putin pentru a discuta…

- Armata ucraineana isi intensifica atacurile pe mai multe directii. In cursul dupa-amiezii, in orasul Berdiansk din regiunea Zaporojie s-a auzit o explozie foarte puternica. Rusii sustin ca apararea antiaeriana a functionat.

- Coalitia care sprijina lupta Ucrainei impotriva invaziei ruse nu va sprijini Kievul daca acesta va muta ostilitatile pe teritoriul rusesc, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de CNN."Cred ca acesta este un mare risc, cu siguranta vom fi lasati singuri", a declarat…

- Forțele ruse continua sa foloseasca arme chimice in Ucraina, incalcand convențiile internaționale, afirma generalul Oleksandr Tarnavskyi, comandantul sectorului militar Tavria, potrivit The Kyiv Independent.Tarnavskyi a susținut ca trupele ruse au lansat duminica doua valuri de atacuri de artilerie…

- Un medic a fost ucis, iar o asistenta a fost ranita marti, in urma bombardarii unui spital din orasul Herson, din sudul Ucrainei, au declarat oficiali regionali, citati de News.ro . „Astazi, la 11:10, inamicul a lansat un alt atac asupra locuitorilor pasnici ai comunitatii noastre”, a scris seful administratiei…

- Rușii au bombardat cu rachete S-300 orașul Nicolaev noaptea trecuta, susține guvernatorul Vitali Kim, intr-o postare pe Telegram, potrivit Kyiv Independent. Forțele ruse au lansat 18 drone Shahed in Ucraina, cinci dintre ele fiind doborate de armata ucraineana deasupra regiunii Nikolaiev. In același…

- Oficialii de la Kiev au declarat ca apararea antiaeriana a orașului a doborat toate dronele rusești lansate asupra capitalei in cursul nopții, in primul atac cu drone asupra capitalei in aproape doua saptamani. Nu exista momentan informații despre victime sau posibile pagube.07:1102-07-2023Atac cu drone…