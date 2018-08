Stiri pe aceeasi tema

- Imagini neobisnuite in Canada. O pacla portocalie s-a instalat deasupra unor vaste regiuni.Ceata bizara este provocata de fumul celor peste 560 de focare de incendii de padure din provincia canadiana British Columbia.

- Imagini surprinse la scurta vreme dupa ce jandarmerița și cipegul ei au fast loviți salbatic de un grup de huligani, au por publicate de Libertatea. Potrivit sursei citate, imaginile au fost surprinse la scurt ...

- Imagini revoltatoare au aparut in spatiul public cu o asistenta medicala care brusca un bebelus. Dupa ce au aparut imaginile in spatiul public oamenii s-au scandalizat, iar conducerea institutiei nu a ramas nepasatoare. Tanara asistenta a fost concediata dupa ce a bruscat un bebelus nou-nascut.

- Imagini spectaculoase cu o tromba au fost surprinse la Marea Neagra, sambata, in Turcia. Fenomenul care se produce extrem de rar a fost filmat, iar clipul a fost vizionat de mii de oameni pe Facebook. Scena in care tromba uriașa ar „soarbe” apa din Marea Neagra a fost surprinsa in regiunea Rize Merkez…

- Valul de apa de la Bucerdea Vinoasa, care a inundat sute de gospodarii, a crescut foarte mult in doar cateva minute. O filmare arata ca apa de pe carosabil creștea la fiecare minut cu cațiva centimetri, ajungand, in final, la doi metri, și reușind sa duca o mașina la fel de ușor ca și cum […]

- Ploile cazute in ultima perioada au facut ca un rau sa iasa din matca si sa inunde tot ce a intalnit in cale. S-a intamplat in comuna valceana Vaideeni, unde puhoaiele au navalit pe strazi si au luat pe sus mai multe masini. Apa a intrat si in curtile si gradinile oamenilor, distrugandu-le culturile.…

- Salvatorii intervin duminica pentru recuperarea unei turiste surprinse de o avalansa de zapada cu pietre, produsa pe Transfagarasan, in Muntii Fagaras. The post Avalansa de zapada cu pietre pe Transfagarasan/ O turista, ranita. Imagini cu masinile surprinse de fenomenul dezlantuit pe versanti appeared…

- Vulcanul Kilauea din Hawaii a inceput sa erupa producand un adevarat dezastru. Localnicii sunt in mare pericol și au fost sfatuiți de autoritați sa stea cat mai departe de zonele in care lava intalnește oceanul. De asemenea, emisiile de dioxid de sulf s-au triplat. Garda…